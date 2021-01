Rio Ave confirma negócio que rende mais de 1,5 milhões de euros

Diego Lopes ruma ao futebol de Singapura.

O Rio Ave confirmou esta quarta-feira a transferência do médio Diego Lopes para o Lion City Sailors, clube do principal escalão do futebol de Singapura.

O jogador brasileiro, de 26 anos, terminava esta época o contrato com os vila-condenses e, segundo informações do emblema asiático, vai render ao Rio Ave, com esta transferência, cerca 1,8 milhões de euros.

Diego Lopes, que esta época tinha realizado 15 jogos e apontado dois golos, estava em Vila do Conde há quatro temporadas consecutivas, já depois de uma primeira passagem na qual cumpriu outros três anos no estádio dos Arcos.

"É sempre uma tristeza ir embora de um clube que me diz tanto. Mas pode ser um até já, espero um dia regressar a uma casa onde fui feliz, que se tornou a minha família, num clube que foi fundamental no meu desenvolvimento como jogador e pessoa", disse o médio, em declarações ao site do Rio Ave.

Já António Silva Campos, presidente do Rio Ave, reconheceu que "foi difícil aceitar a saída de um jogador com a qualidade do Diego Lopes", mas lembrou que estas "são as regras do futebol".

"Para continuarmos a honrar todos os nossos compromissos, precisamos de vender ativos. O Diego, no final desta época, seria um jogador livre e, como nos pediu muito para aceitar esta oportunidade, acertámos a saída, porque também foi uma boa proposta para o Rio Ave", disse o dirigente.

O jogador parte nos próximos dias para Singapura, cujo campeonato se inicia no próximo mês de fevereiro, juntando-se aos trabalhos do novo clube, Lion City Sailors, terceiro classificado na liga de 2020, que também hoje anunciou a contratação do defesa brasileiro Jorge Felipe, que teve uma passagem pelo Desportivo das Aves.