Rio Ave confirma interesse brasileiro em Carvalhal, mas dá "assunto por encerrado"

Clube vilacondense emitiu comunicado sobre a situação do treinador.

O Rio Ave deu este sábado por encerradas as negociações com o clube brasileiro Bragantino, com vista a uma eventual saída de Carlos Carvalhal, garantindo a permanência do técnico até ao final da época.

O emblema vila-condense confirmou, através de um comunicado, "contactos do Bragantino, através de um emissário, dando conta do interesse em Carlos Carvalhal", e esclareceu que foi transmitida ao clube, que vai este ano disputar a Série A brasileira, "a posição do Rio Ave sobre prescindir dos serviços do treinador".

"Estabelecido um prazo de resposta sem que tal tenha acontecido, damos por encerrado o assunto, pelo que, Carlos Carvalhal é e será treinador do Rio Ave, liderando o projeto com o qual nos comprometemos desde o primeiro dia", pode ler-se na comunicação do emblema vila-condense.

O clube da foz do Ave assegura, assim, que "a possibilidade da não continuidade do treinador Carlos Carvalhal, ao comando do projeto do Rio Ave, está afastada".

Confrontado com esta posição do clube, o treinador, que tem contrato com os vila-condense até ao final desta temporada, disse estar "concentrado no trabalho no Rio Ave".

"Tenho experiência suficiente para não me desfocar do essencial. Sinto-me bem aqui, gosto das pessoas. São situações normais no futebol, temos de saber lidar com elas. Se alguma coisa acontecer teria de passar pelo presidente António Silva Campos, a pessoa em quem eu sempre depositei a confiança sobre algo que viesse do exterior", disse o técnico, à margem da antevisão do jogo com o Boavista, de domingo.

Sobre essa partida, da 17.ª jornada da I Liga, Carlos Carvalhal reiterou objetivo de vencer para "igualar o segundo melhor registo da história Rio Ave no final da primeira volta do campeonato, que é de 25 pontos".

"Estamos apostados em chegar a esse objetivo. Para isso, temos de vencer este jogo, frente a um Boavista que é uma boa equipa. Queremos dar sequência ao nosso bom momento em termos quantitativos, mas temos de traduzir em golos a nossa prestação ofensiva", analisou o técnico.

O treinador do Rio Ave notou uma evolução no Boavista, desde a chegada de Daniel Ramos ao comando dos axadrezados, falando deste embate como "uma tarefa difícil".

"Quando há uma mudança de treinador, há sempre o efeito psicológico e, depois, com o tempo, chegam as ideias. Sentimos uma transformação no Boavista, estão num processo evolutivo, e temos de saber que é uma equipa com argumentos", vincou Carlos Carvalhal.

Sobre potenciais reforços para o seu conjunto, nesta janela de transferências, o treinador do Rio Ave admitiu a necessidade de aquisição de um médio.

"Com a lesão do Jambor, tornou-se uma necessidade contratar um médio. Reajustamentos estão sempre em aberto, mas não contamos fazer muitas alterações, porque preparámos bem o plantel no início da época", disse o treinador.

Para a receção de domingo ao Boavista, o treinador, que não divulgou a lista de convocados, não poderá contar com os lesionados Jambor e Nadjack, mas confirmou que Carlos Mané recuperou de problemas físicos.