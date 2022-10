Rio Ave com apoio garantido tenta fazer história na Luz

O Rio Ave vai tentar quebrar a hegemonia do Benfica nos jogos no Estádio da Luz

Em 30 deslocações ao recinto do Benfica, o emblema da caravela nunca saiu de lá com uma vitória. A última vez que regressou a casa com pontos foi há 17 anos

Habituado a contornar dificuldades ou períodos mais complicados, resiliência que tem mostrado desde a época passada, que culminou com a subida de divisão e o título da II Liga, o Rio Ave liderado por Luís Freire terá que superar novamente a lógica para fazer história no encontro de sábado com o Benfica. É que não há registo de vitórias do emblema de Vila do Conde no Estádio da Luz em 30 partidas efetuadas.

Foi sob o comando do técnico João Eusébio, na época 2005/06, que o Rio Ave pontuou pela última vez na casa dos encarnados. Vítor Gomes, atual capitão, tinha 18 anos e viu do banco o empate.

De resto, a última vez que o Rio Ave conseguiu pontuar em casa dos encarnados já foi há quase 17 anos, na temporada 2005/2006, mais concretamente a 6 de novembro de 2005, na 10.ª jornada, e sob o comando do técnico João Eusébio, contra o Benfica liderado por Ronald Koeman.

A recente vitória sobre o FC Porto serve de inspiração para os jogadores de Luís Freire tendo em vista a deslocação à Luz

Numa partida em que Petit bisou para as águias, o Rio Ave até esteve muito perto de vencer, já que virou o resultado com golos de Cleinton e Chidi, mas sofreu o empate muito perto do final do encontro, aos 85 minutos, perdendo uma grande oportunidade para triunfar no palco benfiquista.

A equipa de Luís Freire é o conjunto do campeonato que soma mais empates a jogar na condição de visitante: três

Refira-se que o médio Vítor Gomes, atual capitão de equipa do emblema da caravela, já fazia parte desse plantel, mesmo tendo apenas 18 anos e idade de júnior, tal como o então jovem avançado Fábio Coentrão, que viria a ser figura na Luz. Desde esse duelo, o Rio Ave visitou mais 15 vezes o Estádio da Luz, tendo em vista diferentes competições, e perdeu sempre. É por isso num quadro de tremenda exigência que surge esta deslocação.

Apoio garantido na capital

Está garantido um bom apoio à equipa vila-condense no Estádio da Luz, contando que estão abertas as inscrições para uma excursão organizada pelo "Grupo39 - Ultras Rio Ave". Pelo valor de 17 euros para sócios do grupo e 30 para o restante público, os adeptos garantem transporte e bilhete para o duelo com o Benfica.

Para os que pretendem viajar por meios próprios, o clube colocou à disposição bilhetes a 15 euros, sendo a venda exclusiva para associados do Rio Ave. O emblema vila-condense informou os seus adeptos que, e de acordo com regras estabelecidas pelo Benfica, a compra obriga à apresentação de documento de identificação.