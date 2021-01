Rio Ave apresenta reforço para o ataque: "Velocidade estonteante"

Anderson Cruz alinhava na Bolívia e assinou até 2025.

O Rio Ave apresentou esta quinta-feira uma cara nova para o ataque: Anderson Cruz. Trata-se de um jogador de 24 anos que alinhava no Bolívar, clube da Bolívia, e que já trabalha em Vila do Conde às ordens de Pedro Cunha. Assinou um contrato válido até 2025.

"O luso-angolano, que jogou a presente edição da Libertadores e a Copa Sudamericana pelo clube boliviano, tem características que se enquadram no perfil que o clube procurava, oferecendo soluções para o ataque. Dono de uma velocidade estonteante, capacidade de drible acima da média e potenciando a profundidade ofensiva no ataque, pelas mudanças de velocidade em penetração que aplica, Anderson alinha preferencialmente do lado esquerdo, onde o seu pé canhoto se destaca", descreve o Rio Ave no site oficial.

Anderson, 24 anos, formou-se no Real, Lourel e Varzim. Passou ainda por Espanha, onde representou Verín, Ourense, Rápido Bouzas e Fuenlabrada, França, ao serviço do Sochaux, e Croácia, onde vestiu a camisola do NK Rudes,