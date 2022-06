Rio Ave anuncia saída em definitivo de Gelson Dala

Gelson Dala ao serviço do Rio Ave

Assinou por três temporadas com o Al-Wakrah, do Catar

O Rio Ave anunciou esta quinta-feira a saída em definitivo de Gelson Dala para o Al-Wakrah, do Catar, onde já tinha estado na época passada, por empréstimo.

O avançado angolano assinou por três temporadas com o terceiro classificado da última edição da Liga catari, que avançou para a sua contratação após ter apontado 19 golos em 23 jogos em 2021/22.

Dala, de 25 anos, termina assim uma ligação a Vila do Conde que começou na época 2017/18, na altura por empréstimo do Sporting, e em que o dianteiro registou um total de 14 golos em 84 jogos oficiais.

Formado no 1º de Agosto, da Angola, Gelson Dala chegou a Portugal em 2016, pela porta do Sporting, onde só foi utilizado em dois jogos. Após três empréstimos distindos ao Rio Ave, o avançado acabaria por assinar em definitivo com os vila-condenses em 2020.