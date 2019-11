Rio Ave anuncia renovação de Nuno Santos

Anúncio feito pelo clube de Vila do Conde

O Rio Ave anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Nuno Santos, que passa a estar ligado ao clube até junho de 2023. No clube da I Liga desde 2017 - tinha contrato até 2022 -, fez esta temporada 14 jogos, tendo marcado quatro golos.

"É, para mim, um dia especial e feliz. Significa a renovação de uma ligação com um clube que me diz muito e onde tenho tido todas as condições para me desenvolver enquanto jogador. É um clube que me ajudou muito, que me valorizou e onde me sinto extremamente apoiado por todos", disse, citado pela assessoria do clube.

"Vou continuar a dar tudo de mim pelo Rio Ave. Tem sido um período muito bom na minha carreira, a equipa tem jogadores de muita qualidade em todas as posições, existe um ambiente de família no balneário e com a equipa técnica. Sabemos que estamos no caminho certo com o trabalho que temos realizado e, no que me diz respeito, quero continuar a evoluir como jogador, potenciar ainda mais as minhas capacidades e o futuro dirá onde esse empenho me levará a mim e ao Rio Ave", acrescentou.