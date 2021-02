Rio Ave anuncia contratação de Rafael Camacho

Redação com Lusa

O extremo direito chega a Vila do Conde proveniente do Sporting.

O Rio Ave, da I Liga portuguesa, anunciou, na segunda-feira, a contratação do avançado Rafael Camacho, que jogava no Sporting.

O extremo direito luso-angolano, de 20 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo, até final da época, do Sporting, uma vez que não fazia parte dos planos do técnico dos 'leões' Rúben Amorim.

Rafael Camacho não participou, esta época, em nenhum jogo pela formação principal dos lisboetas, tendo alinhado em sete jogos pela equipa B.

O extremo, que fez também a sua formação nos ingleses do Manchester City e no Liverpool, foi contratado pelo Sporting em 2019, tendo na época passada alinhado em 26 jogos e apontado um golo.

Rafael Camacho é o quarto reforço dos vila-condense neste período de transferências, depois do defesa Sávio (ex-América Mineiro, Brasil), do médio Guga (ex-Famalicão) e do extremo Anderson Cruz (ex-Bolivar, da Bolívia).

O Rio Ave segue no 12.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 15 pontos somados em 16 jornadas.