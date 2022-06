Rafael Barbosa tem proposta do Rio Ave

Rafael Barbosa, de 26 anos, desceu de divisão com o Tondela, mas pretende continuar a jogar na I Liga. Os dois clubes estão em negociações e Rafael poderá assinar em breve.

O extremo Rafael Barbosa é um alvo do Rio Ave para a nova temporada na I Liga. O jogador tem mais um ano de contrato com o Tondela, o que até poderia ser um entrave à sua contratação, mas, e após a descida de divisão dos beirões, o seu desejo passa por continuar a jogar na I Liga, pelo que a proposta vila-condense é muito bem vista.

O JOGO apurou que os dois clubes já iniciaram negociações para a mudança do extremo para Vila do Conde, sendo certo que o Tondela não terá interesse em manter um jogador contrariado e que entra no último ano de contrato, podendo, nessa perspetiva, haver um entendimento entre as partes. O negócio dificilmente terá verbas envolvidas, mas entre uma eventual partilha do passe ou uma percentagem numa futura venda, assim como empréstimos de jogadores por parte do Rio Ave, o entendimento é perfeitamente possível.

Refira-se que, e para além do Tondela, onde somou, na época anterior, 36 jogos, dois golos e cinco assistências, Rafael já representou Tondela e Portimonense na I Liga, podendo tornar-se num dos primeiros reforços.

Em relação a renovações no plantel, o treinador Luís Freire deverá ser oficializado entre hoje e amanhã, seguindo-se a confirmação da continuidade do central Aderllan e dos médios Joca e João Graça. Em final de contrato, o extremo Gabrielzinho tem sido associado a vários clubes nas últimas semanas, mas a sua continuidade não está completamente descartada.