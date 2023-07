Vítor Gomes garante aplicação máxima.

No dia em que arrancaram os trabalhos no Estádio dos Arcos, com dezenas de adeptos nas bancadas, o capitão Vítor Gomes foi o porta-voz e traçou objetivos para a nova temporada. "Queremos dar continuidade ao que fizemos na época passada, que foi garantir o mais depressa possível a permanência. Depois de o conseguirmos, revemos os objetivos", afirmou o médio que, com 212 jogos, é o sexto jogador mais utilizado de sempre no Rio Ave.

Apesar do castigo aplicado pela FIFA, Vítor Gomes acredita que a sanção não terá influência negativa. "Quando podíamos inscrever atletas, dávamos o máximo e agora assim será. Conhecemos as ideias do treinador, já nos conhecemos muito bem e isso faz com que tudo seja assimilado mais rapidamente."