Carlos Mané foi o porta voz do plantel do Rio Ave na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Besiktas, referente à terceira pré-eliminatória da Liga Europa. A partida está marcada para as 18h00 de quinta-feira, na Turquia.

O Besiktas: "O Besiktas tem sempre bons jogadores e boas equipas. É uma equipa com história e sabemos que vai ser difícil ganhar. Vamos dar tudo para ganhar, sabendo que os adeptos do Besiktas não estarão lá. As hipóteses de êxito serão 50/50 para cada equipa".

A importância de jogar na fase de grupos: "Qualquer jogador sonha em chegar à fase de grupos da Liga Europa. Para o Rio Ave é um objetivo. Vamos entrar fortes, sabendo que o adversário tem uma boa equipa".

Características do adversário: "É uma equipa que constrói bem o jogo ofensivo e também defende bem. Vi alguns jogos e parece-me que até defendem bem. Teremos por isso que entrar muito fortes para ganhar o jogo".

Equipa ainda a aprender as ideias de Mário Silva? "Ainda estamos a conhecer o treinador, que tem passado boas ideias. Fazemos sempre por entrar bem nos jogos e assim será contra o Besiktas: queremos entrar forte, marcando, se possível, bem cedo".