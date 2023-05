Proença realça "um dos dirigentes mais destacados do futebol português"

Pedro Proença, presidente da Liga, reagiu ao anúncio de António Silva Campos, dando conta da saída da presidência do Rio Ave.

Pedro Proença, presidente da Liga, deixou esta segunda-feira uma mensagem dirigida a António Silva Campos, poucas horas depois de o atual presidente do Rio Ave ter anunciado que não se vai recandidatar.

"António Silva Campos ficará na história, não só como um dos presidentes mais importantes da história do Rio Ave, clube em que deixa um indelével legado, mas como um dos dirigentes mais destacados na história do futebol português", escreveu Proença nas redes sociais.

"Homem respeitado no futebol profissional, cultivou amizades em todos os emblemas e teve sempre a capacidade e a visão de lutar por outro reconhecimento da indústria. Enquanto presidente da Liga Portugal, tive a honra de contar, por duas vezes, com a sua presença na Direção, e com o seu total apoio desde 2015, ano em que iniciámos juntos esta caminhada na organização. Agora que tornou pública a decisão de não se apresentar a eleições no Rio Ave, não posso deixar de destacar o caráter e a personalidade de António Silva Campos, garantindo-lhe que contará sempre, por parte da Liga Portugal, com toda a admiração e amizade", concluiu.

António Silva Campos chegou à liderança do Rio Ave em 2008, tendo conseguido um recorde de 13 presenças consecutivas na I Liga, além quatro presenças inéditas na Liga Europa, uma ida na final da Taça de Portugal, pela segunda vez na história do clube, e uma disputa da Supertaça.

Em 2020/21 o clube foi despromovido à II Liga, mas logo na época seguinte, voltou ao principal patamar do futebol nacional, onde esta temporada conseguiu a manutenção.

Nos mandatos de António Silva Campos, o Rio Ave conseguiu estabilizar-se financeiramente, fazendo algumas das maiores receitas, com transferências de jogadores, na história do clube.

Parte dessas receitas foram aplicadas na melhoria das infraestruturas, nomeadamente na construção de uma nova academia para o futebol de formação, num novo relvados de treino para equipa principal e na recuperação da sede do clube, na zona ribeirinha de Vila do Conde.