Presidente do Rio Ave diz que FC Porto "chegou a fazer contactos" por Matheus Reis

Matheus Reis tem muitos clubes interessados, revelou o presidente do Rio Ave, sendo que o FC Porto chegou mesmo a fazer alguns contactos, segundo o dirigente.

À partida da comitiva do Rio Ave para a Turquia, onde na quinta-feira se joga a terceira pré-eliminatória da Liga Europa no terreno do Besiktas, António Silva Campos, presidente da formação vilacondense, abordou o mercado de transferências e, em particular, Matheus Reis, lateral esquerdo que tem "vários interessados". O dirigente revelou mesmo que o FC Porto fez "alguns contactos", mas garante que vai fazer o máximo para manter os bons valores do plantel para a temporada que agora inicia.

"Não podemos esquecer que fizemos uma grande época, acabamos no quinto lugar e estamos nas competições europeias. Temos jogadores muito cobiçados, sabemos disso, mas também temos resistido ao mercado, porque estamos focados na Liga Europa. Não podemos dizer que o Matheus não vai ser vendido - o mercado só fecha dia 6 de outubro -, se aparecer alguma proposta credível e conseguirmos colmatar a vaga, poderá sair", começou por dizer Silva Campos sobre o brasileiro de 25 anos.

"Não vou esconder que há negociações, há vários interessados. Estou na expectativa. O Matheus Reis tem muita qualidade, teve uma progressão muito grande e está preparado para jogar num clube grande, tenho a certeza. O FC Porto chegou a fazer alguns contactos indiretamente, mas queremos manter ao máximo o plantel para conseguirmos fazer uma boa temporada. Se aparecer uma proposta que justifique, aí vamos tomar o rumo certo, pensando no clube e no jogador", finalizou.