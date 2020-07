Presidente do Rio Ave anuncia saída de Carlos Carvalhal

António Silva Campos revelou que o técnico não vai continuar no comando técnico da equipa

O presidente do Rio Ave anunciou, no final do encontro com o Boavista, e depois de garantido o quinto lugar no campeonato, que Carlos Carvalhal não vai continuar no comando da equipa.

O dirigente mostrou-se triste com a situação e revelou mesmo que o lugar de Carvalhal é "num grande".

"Carlos Carvalhal não vai continuar com o Rio Ave com muita pena minha. Sabia que era difícil ficar cá, mas o Carlos Carvalhal é treinador para um grande e isso vai acontecer", esclareceu no final do encontro.

Em relação ao facto de o Rio Ave ter garantido o quinto lugar e o consequente lugar na Liga Europa, o presidente não escondeu o orgulho.

É um momento de muita felicidade, mas a sorte dá muito trabalho. É com muita honra e muito orgulho que estamos a viver estes momentos. Hoje sentimos bastante o apoio dos adeptos à saída do hotel. Vivemos momentos muito dramáticos. Aproveito também para dar os parabéns a toda a equipa do Famalicão. Sabíamos que não dependíamos de nós. Quando chegou o 3-3 soltamos a alegria", disse.