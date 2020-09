O adjunto Augusto Gama foi o representante da equipa técnica do Rio Ave presente na conferência de imprena de antevisão do jogo, na Bósnia, frente ao Borac. A partida conta para as pré-eliminatórias da Liga Europa.

Sobre o Borac: "Equipa difícil que já tem alguns jogos oficiais no seu trajecto. Foi bastante estudada por nós e estou convencido que iremos aproveitar as fraquezas que vimos no adversário e ultrapassar a eliminatória. Ofensivamente jogadores de qualidade, dois alas que jogam com o pé contrário e jogam com movimentos interiores, gostam de rematar à baliza. Na parte defensiva encontramos algumas lacunas e vamos tentar explorá-las ao máximo."

Evolução do Rio Ave: "Gostávamos de ter mais jogos até agora, mas os processos têm sido bem aceites. Estamos numa fase ainda não a 100% mas já muito perto disso."

Peso de um eventual falhanço: "Não pensamos. Pensamos em passar e não no prejuízo que vamos ter se não passarmos."

Exigência: "É um caminho difícil, temos essa ambição. É uma final para nós amanhã. Se conseguirmos iremos pensar no que vem a seguir, o caminho é difícil, mas estamos preparados para lutar por ele."

Ausência de Taremi: "Jogador com imensa qualidade, mas os jogadores que já cá estavam também e certamente vão dar o seu máximo. Besiktas? Não pensamos nisso."