Pelé estreia-se nos convocados do Rio Ave

O médio internacional guineense Pelé estreou-se este sábado no lote de convocados do Rio Ave para a deslocação ao terreno do Famalicão, no domingo, em encontro da terceira jornada da I Liga.

O centrocampista, de 29 anos, foi o último reforço confirmado pelos vila-condenses no mercado de transferências, cedido pelos franceses do AS Mónaco, e e está de regresso ao conjunto da foz do Ave, que representou na temporada 2017/18.

Ao contrário do defesa Júnio Rocha, o avançado Ronan debelou problemas físicos e voltou às escolhas do treinador Mário Silva, da qual ficaram afastados o guarda-redes Carlos Alves, os defesas Costinha e Nando Pijnaker e o médio Rúben Gonçalves.

Já o defesa Matheus Reis vai falhar a terceira aparição consecutiva, após ter recusado atuar no domingo diante do Vitória de Guimarães, na segunda jornada da I Liga, enfrentando um processo disciplinar por parte do clube.

O Rio Ave, na 12.ª posição, com dois pontos em seis possíveis, visita o Famalicão, no sétimo posto, com três, no domingo, às 18h30, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro da terceira ronda, com arbitragem de Artur Soares, da associação do Porto.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Pawel Kieszek e Léo Vieira.

- Defesas: Nélson Monte, Toni Borevkovic, Pedro Amaral, Ivo Pinto e Aderllan Santos.

- Médios: Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Lucas Piazón, Pelé, Nikola Jambor e Ryotaro Meshino.

- Avançados: Gelson Dala, Bruno Moreira, Diego Lopes, Ronan, Carlos Mané, Gabrielzinho e André Pereira.