Pelé aborda regresso a casa e deixa garantia: "Chego aqui mais experiente"

Médio de 29 anos está de volta ao Rio Ave.

O Rio Ave oficializou esta terça-feira, a dois dias do duelo decisivo com o Milan, a contratação de Pelé, médio de 29 anos que chega a Vila do Conde por empréstimo do Mónaco. O internacional pela Guiné-Bissau já tinha representado ao Rio Ave em 2017/18, rumando depois a França. No Mónaco não vingou e acabou cedido a Nottingham Forest e Reading, regressando agora a uma casa onde foi feliz.

"Sinto-me muito feliz por voltar a uma casa que já conheço. Foi aqui que me consegui projectar para outros patamares e sinto-me feliz por estar de volta a casa. Vou dar sempre o meu melhor, tal como fiz na época em que estive aqui", afirmou aos meios do clube.

"Sou um jogador mais completo, passei por várias clubes onde joguei com jogadores mais experientes e certamente aprendi com muitos deles. Chego aqui mais experiente e vou tentar pôr isso no meu jogo e no tipo de futebol que o Rio Ave pratica, que é muito bom para nós", disse ainda o jogador no dia em que completou 29 anos. "A melhor prenda que podia receber", atirou.