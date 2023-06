Pedro Soares instado a apresentar lista à presidência do Rio Ave

Antigo dirigente do clube e atual vice-presidente da AF Porto está a ser pressionado pelos sócios para ir a votos e promete tomar uma posição em breve. Para o dirigente, o trabalho feito por António Silva Campos deve ser reconhecido e não criticado. Sobre as eleições, admite que tem sido pressionado para avançar, embora se mostre, para já, cauteloso.

Na passada segunda-feira, António Silva Campos anunciou que não se vai recandidatar à presidência do Rio Ave, uma decisão que apanhou os sócios de surpresa e que, automaticamente, desencadeou movimentações em torno de possíveis candidatos.

Pedro Soares, vice-presidente da AF Porto e que foi dirigente do emblema vila-condense durante sete anos, com responsabilidades no futsal, é um dos nomes desejados pelos adeptos, estando a ser pressionado para avançar com uma lista.

Pedro Soares não revelou se vai ou não candidatar-se, mas garantiu que está atento à situação eleitoral. "Muita gente demonstrou vontade que eu fosse candidato à presidência do Rio Ave, é verdade, mas aquilo que é hoje o meu posicionamento na AF Porto leva-me a ter muita contenção naquilo que são as eleições do clube. Depois das eleições marcadas, aí sim, tomarei uma posição face aquilo que foi o meu passado e aquilo que é a minha responsabilidade em Vila do Conde", explicou o dirigente.

Sobre o trabalho feito pelo atual presidente, Pedro Soares mostrou-se incomodado com alguma falta de reconhecimento de alguns adeptos. "Acho que algumas pessoas são muito ingratas. Não gosto e tenho vindo a ouvir palavras menos simpáticas relativamente à gestão de António Silva Campos. O Rio Ave mudou o seu paradigma, é um clube com uma credibilidade enorme", atirou.

Alexandrina pode avançar

Alexandrina Cruz, vice-presidente para a área administrativa e financeira, tem sido apontada como uma das possíveis candidatas à presidência do Rio Ave. A atual companheira de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, está no clube desde 2004 e, apesar de ainda não ter formalizado a candidatura, como aliás ainda ninguém o fez, é uma forte possibilidade pela experiência que tem dentro do emblema vila-condense.