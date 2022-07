Paulo Victor pode chegar de Espanha para o ataque do Rio Ave

Avançado do Valladolid está em negociações com vila-condenses, mas ainda não há acordo.

O Rio Ave estará em vias de assinar contrato com o avançado Paulo Victor, de 23 anos, que pertence aos quadros do Valladolid, equipa que subiu à La Liga, segundo revelou o jornal "AS" e que, ao que O JOGO apurou, é mesmo uma boa possibilidade.

Há, no entanto, algumas arestas a limar para que o avançado seja jogador de Luís Freire. O avançado até já estará em Vila do Conde, mas o acordo ainda não está firmado, por haver um desencontro entre a verba que o Rio Ave oferece e a que o brasileiro pretende. Mas há mesmo boas possibilidades de o negócio se concretizar.

Vários clubes espanhóis estavam, ou estão, também interessados no jovem futebolista.

São várias as lacunas que Luís Freire ainda tem no plantel, nomeadamente dois laterais e dois extremos. A posição de avançado é outra que falta preencher e onde encaixa o brasileiro de que falamos.

No entanto, o mercado de transferências não está nada favorável aos clubes, e não é só para o Rio Ave que sofre desse mal. Os dirigentes do clube da Caravela estão atentos a boas possibilidades de mercado, porque entrar em loucuras pode ser penoso no futuro. Tudo tem de ser feito dentro da coerência e respeitando os orçamentos.