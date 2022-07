Patrick William conta "lutar por grandes coisas" no Rio Ave

Patrick William reforça a defesa do Rio Ave

Central brasileiro é o segundo reforço dos vilacondenses para 2022/23.

Patrick William, defesa-central de 25 anos que assinou um contrato válido até 2025, contou, aos canais oficiais do Rio Ave, que este clube sempre lhe chamou a atenção desde que chegou a Portugal, em 2019.

Agradecimentos

"Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio de todos aqui no clube, todo o esforço que fizeram para que fosse possível estar no Rio Ave."

Expectativas

"A expectativa é a melhor possível, espero que possamos fazer um bom ano, uma época tranquila e que possamos lutar por grandes coisas. Juntos, vamos concretizar todos os objetivos e ultrapassar desafios."

Clube

"Desde que cheguei a Portugal que o Rio Ave foi um clube que me chamou sempre muito a atenção. Sempre deu nas vistas, era uma equipa muito difícil de enfrentar, sempre tive na minha cabeça o Rio Ave, era um dos principais clubes da Liga, por isso estou muito feliz por estar aqui."

Características

"Sempre muito esforço, muita garra, um profissional dedicado cem por cento e que vai dar a vida pelas cores do clube."

Companheiros de equipa

"Já tive oportunidade de partilhar o balneário com o Hugo Gomes, com o Guga, também conheço o Ukra, acompanho-o nas redes sociais, é impressionante. Vejo que o ambiente aqui é muito bom, os jogadores receberam-me muito bem, entrei em contacto com o Guga para saber mais sobre o clube, ele também ajudou para que isso fosse possível. Espero que seja um bom ano e que eu possa ser mais um da família a ajudar."