Patrick William assina pelo Rio Ave até 2025

Central brasileiro é o segundo reforço para o plantel de Luís Freire.

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a contratação de Patrick William. O defesa-central brasileiro de 25 anos que na época passada esteve no Estoril, por empréstimo do Famalicão, assinou um contrato válido até 2025, mas o clube de Vila do Conde tem opção de estender o mesmo até 2026.

"É nome experiente na I Liga, onde tem mais de 50 jogos, e assina em definitivo pelo Rio Ave com contrato válido por três temporadas", escreveu o Rio Ave nos canais oficiais do clube.

Formado no Cruzeiro, de Belo Horizonte, Patrick William, o segundo reforço dos vilacondenses para 2022/23, já realizou exames médicos e junta-se amanhã aos novos companheiros.