Presidente do Rio Ave mantém a calma no que toca ao mercado. Equipa regressou ao trabalho sem reforços.

O Rio Ave iniciou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época, ainda sem reforços. O presidente António Silva Campos prometeu, todavia, novidades para os próximos dias, embora garantindo que o clube não se vai precipitar nesta fase em que o "mercado ainda está confuso".

"Ainda há poucos movimentos, os jogadores estão à espera de boas propostas e é difícil negociar. Vamos aguardar para conseguirmos o que pretendemos", disse o dirigente.

Sobre as expectativas para a nova temporada, António Silva Campos estabeleceu o patamar numa prestação "tranquila" para evitar "a inesperada descida de divisão" que aconteceu em 2021. "Este será um ano de transição, em que temos de nos reorganizar. Vamos manter um grupo forte e as expectativas são de fazer um campeonato tranquilo, com um futebol positivo. Se assim for, a classificação vai aparecer naturalmente", rematou.

O médio João Graça renovou por mais duas épocas e Pedro Mendes vai continuar no Rio Ave, depois do empréstimo. "Já há um acordo entre clubes e o jogador tem vontade de continuar. Estamos nos acertos finais e acredito que brevemente vai assinar", disse António Silva Campos.