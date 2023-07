Orgulho e fé com Alexandrina Cruz: "Agora vai ser melhor do que antes"

Sem oposição, a candidata única que já estava na estrutura do clube é a nova presidente. A mudança agrada aos adeptos; Estar na estrutura do Rio Ave deu mais confiança aos adeptos, já ser mulher é um pormenor pouco relevante na opinião geral. Audácia e coragem de assumir o clube foi enaltecido pelos sócios do clube.

Mais um capítulo histórico no futebol português: Alexandrina Cruz é a nova presidente do Rio Ave, a primeira mulher a ser eleita para o cargo.

Sem oposição, as eleições decorreram com normalidade, com os sócios a mostrarem-se presentes em mais um momento importante do clube vila-condense. O sol era convidativo e, ainda antes das 10 horas, os adeptos já estavam à porta do estádio, a fazer fila e a conviver, para, posteriormente, exercerem o direito de voto e explicarem o que pensavam em relação à mudança.

José Gaifem, sócio número 854, acredita que "agora vai ser melhor do que antes". "A Alexandrina é uma mulher corajosa, séria e que vai levar o Rio Ave a bom porto". Um pensamento otimista, corroborado por Gabriel Ramos, sócio número 147. "Para mim, esta mudança vai ser boa, extraordinária, uma maravilha. Já tenho mais de 60 anos de sócio e acredito que vai ser bom. A Alexandrina já está aqui há muitos anos, já conhece os cantos à casa e tem amor à camisola", salientou, mantendo o pensamento positivo também para a nova época. "Vamos ter a mesma equipa, o mesmo treinador, vai ser uma maravilha. O ano passado foi mais difícil, porque vínhamos da II Liga, este ano vai ser melhor", desejou.

Opiniões unânimes que se estenderam para os restantes sócios que falaram a O JOGO. Fernando Costa manifestou "confiança total", Esmeralda Fernandes frisou que vê com "bons olhos a mudança" e que "as mulheres também são capazes", já Fátima Silva vincou que é "indiferente ser homem ou mulher, o importante é que as coisas corram bem". Se por um lado ser mulher é o menos importante, por outro, a audácia e a coragem impressionaram muita gente, tal como enalteceu o sócio número 889, António Marques Lopes. "É de louvar a primeira presidente do sexo feminino. Vejo a mudança com bons olhos", atirou.

Um ambiente familiar recebeu de braços abertos a, na altura, futura presidente, que, por volta das 11h30, também se juntou aos sócios para votar. Na chegada, fez questão de cumprimentar todos os presentes com dois beijinhos.