Oficial: Quim é o novo treinador de guarda-redes do Rio Ave

Quim, à esquerda da imagem, integra a nova equipa técnica do Rio Ave

Antigo internacional português reforça a recente equipa técnica do emblema de Vila do Conde, selecionada após a saída de Mário Silva. Exerceu funções pela última vez ao serviço do Desportivo das Aves

Quim, antigo internacional português e guardião de Braga, Benfica e Desportivo das Aves, é o novo técnico de guarda-redes do Rio Ave, anunciou, esta sexta-feira, o clube vila-condense, através do site oficial. Quim reforça, assim, a equipa técnica orientada por Pedro Cunha.

"Para o cargo de treinador de guarda-redes há reforço de peso, que dispensa apresentações. Joaquim Sampaio da Silva (Quim), de 45 anos, antigo internacional por 32 vezes, bicampeão nacional e vencedor de Taça de Portugal, Supertaça e Taças da Liga, como jogador, é um verdadeiro ícone das balizas portuguesas, e reforça a equipa de Pedro Cunha", pode ler-se.

O célebre guarda-redes, de 44 anos e que pendurou as luvas há três temporadas, despediu-se dos relvados com a conquista da Taça de Portugal ao serviço do Aves, que continuou a representar, primeiro, como diretor de relações institucionais e, depois, como treinador de guarda-redes.

O restante staff técnico da equipa principal do Rio Ave, mudado após a saída de Mário Silva, é composta ainda pelos adjuntos Mateus Lima e José Gomes (provenientes da equipa de sub-23), a quem se junta Augusto Gama, histórica figura do clube rioavista.