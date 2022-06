Oficial: Luís Freire renova pelo Rio Ave

Treinador subiu de divisão com os vila-condenses e foi agora premiado com novo contrato.

Está confirmada oficialmente a continuidade de Luís Freire no Rio Ave, tendo o clube anunciado a renovação de contrato por duas temporadas.

O treinador, de 36 anos, liderou os vila-condenses em 2021/22 com êxito, garantindo o objetivo da subida e ainda conquistando o título de campeão da Liga SABSEG. Agora vai assumir a equipa na divisão maior, onde já esteve no comando do Nacional, em 2020/21, tendo como objetivo fazer um campeonato tranquilo.

Em relação à composição da restante equipa técnica não há alterações, mantendo-se os adjuntos João Ferreira, Nuno Silva, Vítor Vinha e Augusto Gama, um homem da casa, assim como o preparador físico Tiago Louzeiro e o treinador de guarda-redes Carlos Braz. Assegurado o treinador, seguem-se as renovações e o anúncio de contratações.