ENTREVISTA >> Depois de 12 anos na I Liga, o Rio Ave desceu de divisão e teve de arrepiar caminho, conseguindo, entretanto, subir novamente e assegurar a permanência muito antes de terminar o campeonato. O presidente António da Silva Campos explica a O JOGO os segredos, assumindo que os dois últimos anos foram de grande desgaste pessoal e de risco para o clube, que sacrificou a parte financeira para ter uma equipa à altura do desafio de voltar à I Liga. Agora, avisa, será preciso vender jogadores.

Médio Guga interessa ao FC Porto, mas não há nenhum acordo firmado. António da Silva Campos, presidente do Rio Ave, admite que terá de vender um ou dois jogadores. O êxito de Taremi e Nuno Santos enche-o de orgulho.

Guga tem muito mercado, mas ainda não ficou concretizada a saída. Costinha é outro jogador que tem sido cobiçado por vários emblemas.

O Costinha está a fazer uma grande temporada. Pode sair no final da temporada?

-O Rio Ave precisa de receitas extraordinárias para complementar os seus orçamentos, porque só o dinheiro da televisão e de alguns patrocinadores não chega. Se os grandes fazem isso, nós também temos de o fazer. Ficamos com muita pena de perder um ativo, sabendo que, depois, temos de ir à procura no mercado, mas o futebol é um negócio. Temos de arranjar receitas para pagar as despesas, e é através da venda de jogadores que isso acontece. O Costinha está referenciado, tem havido contactos, há perspetivas, e se aparecer algum clube que se enquadre nas nossas condições, é um potencial ativo a ser vendido.

"Ver jogadores como o Taremi e o Nuno Santos e outros que passaram pelo Rio Ave é um orgulho"

E o Guga, já está vendido?

-A mesma coisa. Recebendo propostas, iremos analisar a que for melhor para o clube e para o jogador.

O Guga foi negociado com o FC Porto?

-Não é verdade. Há perspetivas de negócio com vários clubes e estamos a aguardar propostas concretas para que se realize o negócio.

O Rio Ave terá de vender pelo menos um jogador?

-Um ou dois.

"Temos ainda uma percentagem [do passe] do Nuno Santos"

Jogadores como Taremi (FC Porto) e Nuno Santos (Sporting) foram muito valorizados no Rio Ave. Como vê o sucesso deles?

-É um orgulho muito grande ver jogadores que passaram pelo Rio Ave a atingir patamares elevados. Com isso, os atletas sabem que neste clube podem criar perspetivas para chegar aos grandes e a clubes de nível mundial. Para nós, é importante, até para convencer outros jogadores que podem fazer o mesmo trajeto, valorizando-se no Rio Ave. Isto é o mais importante que podemos ter, mostrando as nossas condições, o nosso passado. Ver jogadores como o Taremi, o Nuno Santos e outros que passaram no Rio Ave é um orgulho muito grande. O nosso trabalho fica reconhecido.

Esses negócios estão finalizados ou ainda podem aumentar por terem percentagens dos passes?

-Temos ainda uma percentagem do Nuno Santos.