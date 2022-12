"O golo é ingrato para a equipa que está sempre a defender, mas para nós é justo"

Declarações de Luís Freire, treinador vila-condense, após o Marítimo - Rio Ave (0-1), da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Vitória: "Quando ainda estávamos 11 contra 11, estava um jogo equilibrado, onde estávamos com uma boa postura, pressionámos alto e conseguimos chegar à baliza do adversário, e o mesmo também criou uma oportunidade, um remate cruzado que rondou pelo menos a baliza. O adversário teve a expulsão e penso que aí estivemos a comandar mais o jogo, mas nem sempre bem na primeira parte. Na segunda parte, já acelerámos mais, conduzimos mais bola e tivemos mais capacidade de chegar ao lado do Paulo Ferreira e virar para o Paulo Vitor e vice-versa. Os espaços foram começando a abrir e, com o tempo, o desgaste que o Marítimo foi tendo, mais a nossa capacidade de não dar grande hipótese de se agarrar ao jogo, as oportunidades foram-se sucedendo. Podíamos ter feito o golo mais cedo, tivemos duas bolas na trave, oportunidades de cabeça e defesas do guarda-redes".

Golo da vitória chegou aos 90': "O golo é merecido a acabar o jogo. Ingrato para a equipa que está sempre a defender, mas para nós é justo, fomos a equipa que mais criou perigo".