"O Aziz podia ter chegado abalado, mas veio com o sorriso na cara, com vontade de treinar"

Treinador do Rio Ave espera jogo "competitivo" com Paços de Ferreira "motivado"

O treinador do Rio Ave disse esperar um Paços de Ferreira com "qualidade" e "motivado" com a mudança de treinador para enfrentar a sua equipa, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, no sábado.

"Trocaram o treinador, mas o César Peixoto conhece bem o plantel. Não é uma mudança drástica, e há sempre motivação. Se voltou, é porque houve reconhecimento do trabalho que fez. Acredito que, em termos de anímicos, estarão num período em que querem lutar ao máximo para sair do lugar onde estão [última posição]", analisou Luís Freire.

O técnico dos vila-condenses garantiu, por isso, que o Rio Ave vai encarar esta partida com "seriedade máxima", até porque lembrou a "qualidade" do plantel pacense, enumerando alguns dos jogadores do adversário.

"Têm atletas que já foram campeões nacionais, como o Nico Gaitán ou o Antunes, e outros elementos experientes como o Marafona, Guedes, Maracás, Luiz Carlos. Estamos à espera de um jogo muito competitivo", vincou.

Sobre a sua equipa, o treinador do conjunto da foz do Ave quer "foco, seriedade e alegria", considerando que o grupo "tem de estar orgulhoso pelo percurso que tem feito" e garantindo ambição "de vencer para chegar à marca dos 23 pontos".

"Queremos entrar a pressionar, a fazer o nosso jogo com bola, e a ser mais versáteis na construção ofensiva e nas variações rápidas para marcar golos. Além disso, temos de continuar com esta postura defensiva forte, sem sofrer golos", partilhou.

Questionado sobre o regresso do avançado ganês Aziz às opções, depois da transferência falhada para os egípcios do Al Ahly, Luís Freire garantiu que o jogador está preparado para dar o seu contributo à equipa.

"Podia ser difícil, mas o Aziz é um jogador de que toda gente gosta e que também se sente bem no Rio Ave. Podia ter chegado abalado, mas veio com o sorriso na cara, com vontade de treinar e trabalhar. Está a fazer uma grande época, e se for chamado sei que vai dar o máximo", disse o treinador.

Sobre possíveis ajustes ao plantel nesta janela de transferências, Luís Freire não mostrou grande preocupação, dizendo ter confiança total no atual grupo.

"Se saírem algumas peças importantes teremos de olhar para a isso, mas de momento mais concentrados no que já temos. A equipa tem dado boa resposta e mostrado bom rendimento desportivo. Temos um grupo extenso, com jogadores que chegam e sobram. Tem de lhes dar o crédito por o que têm conseguido", vincou.

Luís Freire abordou, ainda, os alegados insultos racistas ao seu jogador Boateng, na visita ao Vitória de Guimarães, considerando que, "nos estádios de futebol, como na sociedade, não se pode julgar o todo por a atitude de uma parte".

"As pessoas que têm comportamentos éticos negativos devem ser reprovadas, mas não quer dizer que as outras, que até estavam ao lado, mereçam o mesmo. É preciso, realmente, penalizar essas atitudes, mas ter cuidado ao saber analisar quem as tomou", partilhou Luís Freire.

Questionado se o ganês ficou afetado pelo incidente, o treinador explicou que "Boataeng é um jogador muito leve na sua forma de estar na vida, adora jogar futebol, e não tem uma personalidade que lhe faça ficar abalado com o sucedido".

Para a partida deste sábado com o Paços de Ferreira, para qual fez um apelo "para a presença dos adeptos", Luís Freire ainda não pode contar com os lesionados Joca e Lucas Flores.

O Rio Ave, nono classificado com 20 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 18.º e último com três, no sábado, a partir das 18:00, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.