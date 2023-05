"Numa equipa grande as minhas qualidades vão sobressair mais"

Guga, médio do Rio Ave, considera ter crescido com Luís Freire e acredita poder subir a fasquia noutro clube.

Convicto de que tem "evoluído muito" desde que trabalha com o técnico Luís Freire, o médio Guga, que já foi apontado ao FC Porto e a outros clubes, acredita que pode dar um salto ainda maior "numa equipa grande."

"Tenho a certeza de que, numa equipa grande, com mais posse de bola, as minhas qualidades vão sobressair mais, até por ter outro tipo de jogadores com quem consigo ligar mais em campo. Estou curioso para ver como me vou adaptar, quem sabe na próxima época, e tenho a certeza de que terei mais rendimento, sabendo que será mais exigente do ponto vista técnico e tático noutra Liga ou numa equipa grande", disse o médio no programa Futebol Arte, da Sport TV.

Guga encontrou no Rio Ave "um contexto de uma equipa e um treinador que valoriza muito" o seu jogo, confessando que tem "agradecido muitas vezes" a Luís Freire. "Evoluí na condução de bola e na ocupação de espaços, assim como na parte defensiva", resumiu.