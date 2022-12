Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na antevisão ao jogo com o Marítimo (sexta-feira, 20h15).

O treinador do Rio Ave considerou esta quinta-feira que a sua equipa ficou "mais forte" durante a paragem do campeonato, esperando ver essa melhoria na sexta-feira, na partida com o Marítimo, da 14.ª jornada da I Liga.

"Tivemos oportunidade para evoluir, coletiva e individualmente. Foi um período importante para vários jogadores ganharem ritmo e consciência das nossas ideias. Estamos mais fortes e mais coesos. As expectativas para esta retoma do campeonato são boas, a equipa está focada e mais confiante", disse Luís Freire, em conferência de imprensa.

Sobre o adversário, que vai estrear José Gomes como novo técnico, o terceiro da temporada, Luís Freire apontou que "os processos de troca de treinadores nunca são bons para a estabilidade das equipas", mas espera um Marítimo "forte" e com vários recursos estratégicos.

"Tivemos um estudo do que são as equipas de José Gomes, preparámos o jogo para esses cenários. Têm opções para se apresentarem como uma equipa forte, explorando alguns sistemas de jogo. Temos sabido dar boas resposta em função do que o adversário nos apresenta", vincou o técnico.

O treinador do Rio Ave não valoriza o atual penúltimo lugar que Marítimo ocupa na tabela classificativa, considerando que "não se pode olhar apenas para o momento", mas sim para qualidade da equipa para se fazer "um bom desfecho".

"Nesta altura, o Marítimo não está bem, mas não quer dizer que no final da Liga não esteja onde quer. Temos de estar focados no que temos de fazer e, independentemente do adversário, mostrar identidade, sermos fortes na pressão e na reação à perda de bola", analisou o técnico dos nortenhos.

A poucos dias da reabertura do mercado de transferências, a partir de 01 de janeiro, Luís Freire foi questionado sobre eventuais ajustes ao plantel e descartou, por enquanto, mexidas no grupo.

"Neste momento, ainda nem pensei no mercado. As respostas que os jogadores me têm dado são muito boas. Estou muito satisfeito com o grupo e só estou focado no jogo do Marítimo", vincou o treinador do Rio Ave.

Para este desafio, o avançado Joca é a única baixa confirmada a formação de Vila do Conde.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 18 pontos, recebe na sexta-feira o Marítimo, 17.º, com seis, numa partida agendada para as 20h15 e que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.