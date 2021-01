Negócio fechado em Vila do Conde e Rio Ave encaixa 1,5 milhões de euros

Diego Lopes, com bola, de saída do Rio Ave

Está praticamente confirmada a saída do médio Diego Lopes do Rio Ave, faltando apenas a realização de exames médicos para que o jogador assine contrato com um clube de Singapura.

Segundo OJOGO apurou, com a venda deste ativo, o emblema vila-condense, que recebeu várias abordagens pelo brasileiro, vai encaixar uma verba superior a 1,5 milhões de euros, valor que poderá ser superior em função de algumas variantes, conseguindo, desta forma, uma importante verba com um jogador que terminava contrato no final da próxima época.

Diego Lopes atingiu recentemente o jogo 200 com a camisola do Rio Ave, sendo um dos elementos do plantel com mais anos de clube, já que, entre as duas passagens pelos Arcos, soma sete temporadas. Em 2020/2021, o centrocampista somou 15 jogos e apontou dois golos pelo Rio Ave.