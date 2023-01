Negócio abortado: melhor marcador do Rio Ave reprova nos exames médicos

Aziz com a camisola do Rio Ave

Aziz estava no Egito para assinar pelo Al-Ahly.

O Al-Ahly, do Egito, desistiu da compra ou empréstimo do avançado Aziz, melhor marcador do Rio Ave com oito golos, que se encontrava na cidade do Cairo desde quarta-feira para assinar pelo emblema egípcio.

Através de comunicado, o Al-Ahly alega que o jogador ganês reprovou nos exames médicos devido a um problema no joelho esquerdo, repetindo-se, desta forma, o sucedido quando o jogador ainda pertencia aos quadros do V. Guimarães e viu gorada a transferência para o Qarabag, também por motivos clínicos.