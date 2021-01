"Não me arrependi pela substituição de Francisco Geraldes, foi ele que a solicitou"

Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, comenta a substituição de Francisco Geraldes.

Ficou arrependido pela substituição de Francisco Geraldes? "Não me arrependi, porque foi ele que estava a solicitar a substituição. Gerimos o cansaço. Estava a acusar o desgaste, jogou 90 minutos na terça-feira, 90' na sexta. Meshino era o único jogador que tínhamos para aquela posição, ainda não conhece muito bem os terrenos e posicionamentos. Com o Chico estávamos bem, a criar muitos problemas ao Sporting. Chico tem muita capacidade de ligação, percebe muito bem o jogo, de certeza que íamos conseguir pôr outro jogador na cara do golo. Infelizmente o desgaste era muito grande e corríamos o risco de mais uma lesão. Agora no fim não foi euforia, foi satisfação. Grupo pequeno, jogadores da equipa B, da formação. Queríamos muito ganhar. Mas empate na casa do primeiro classificado, no momento em que estamos, é muito positivo."

Segunda parte melhor do que a primeira: "[Segunda parte foi] Muito melhor. Na primeira parte só fomos bons num momento, no defensivo. Após ganhar a bola, não. Disse aos jogadores ao intervalo que esta não era a nossa imagem. Temos de ser felizes e ter qualidade com bola, ter qualidade, saber pressionar o adversário alto. Primeira parte mal conseguida. Falei com jogadores ao intervalo, retifiquei algumas coisas no meio campo, no posicionamento. Tínhamos de ter quatro jogadores no meio. Começámos a ganhar aquele espaço e libertar o Chico entre linhas, com um grande Sporting, que só tinha empatado com o FC Porto, é uma grande equipa que coloca muitos problemas no sistema tático, obriga a retificar posições. Na segunda parte foi um Rio Ave a acreditar no que queremos ser no futuro, uma equipa que pressiona alto, que tem confiança com bola - que ainda não temos. Queríamos ganhar o jogo, provámos isso. Também tínhamos alguns jogadores muito desgastados, alguns problemas no plantel, no meio campo. Não é normal perder Pelé, Jambor e Filipe Augusto, e o Guga está há dois dias connosco, fez o jogo que fez, fantástico, com pouco tempo de treino. Muito feliz pelos jogadores e pelos adeptos, que também merecem uma alegria destas pelo momento que temos passado."