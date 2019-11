"Não é um jogo especial por estar o Bruno Lage do outro lado"

Carlos Carvalhal fez a antevisão ao encontro da Luz com o Benfica, da jornada dez do campeonato.

Especial defrontar Bruno Lage, com quem já trabalhou: "Sinceramente, não é especial por jogar com o Bruno, tenho um carinho muito grande por ele como tenho pelo João Pedro Sousa [treinador do Famalicão] de quem sou amigo há muitos anos. Fico feliz por estarem os dois a fazer um excelente trabalho. São pessoas próximas e, naturalmente, fico muito contente por terem sucesso, mas, é um jogo com o Benfica, não é um jogo com o Bruno".

Diferenças: "Há assimetrias grandes, o que é lógico e normal. Aliás, essas assimetrias têm-se agravado nos últimos anos. As equipas mais fortes estão a distanciar-se cada vez mais das médias e das pequenas. É um jogo num contexto nada fácil para uma equipa como o Rio Ave, em função do calendário, mas duas equipas em igualdade de circunstâncias. O Benfica tem a possibilidade de fazer uma rotatividade mais efetiva, pelo potencial dos jogadores, todos eles mais ou menos ao mesmo nível. Temos esse acréscimo de dificuldade, mas, vamos fazer tudo, dentro do campo, como temos feito: procurar fazer o nosso jogo, vencer, respeitar o Benfica, mas nunca entramos em campo algum a pensar que não vamos ganhar. Se não é o jogo mais difícil do campeonato, é um dos que tem um grau de dificuldade maior nesta competição".

Uma derrota e dois empates, não é o melhor momento da época: "Olhando para os resultados, sim; olhando para o processo, temos pecado na eficácia. Estamos com uma capacidade ofensiva idêntica à que estávamos a construir no início, com vitórias importantes e muitos golos. Estamos com uma dinâmica idêntica, a criar muitas oportunidades de golo, foi visível no último jogo, mas, infelizmente, a concretização não tem sido a melhor, comparativamente com o início. A única diferença que temos, neste momento, é a eficácia.

Lage não tem repetido o onze. Isso atrapalha? "De certa forma, sim, mas, por outro lado, não. Temos uma forma de jogar e todos estão identificados com ela, independentemente do sistema em que jogámos. Já trocámos, salvo erro, sete jogadores e fomos vencer a Alvalade, na Taça da Liga. Fizemo-lo também na Taça de Portugal".

Recuperação: "Em função da proximidade dos jogos, não olhamos só ao valor dos jogadores, ao adversário, temos de avaliar também a capacidade de recuperação entre jogos num intervalo tão curto e escolher um onze que esteja fresco e queira olhar para o jogo com a ambição de tentar ganhar".

Quem se conhece melhor: Lage ou Carvalhal? "Não é importante para o jogo, já o disse. Não é importante para o jogo. Assimetrias cada vez maiores e uma diferença abissal. Vamos tentar vencer através da competência, da qualidade, vamos tentar equilibrar as forças. Mesmo quando temos, às vezes, um por cento de probabilidades, temos sempre cem por cento de ambição de ganhar. Tem sido assim na nossa carreira. Caso contrário, o Leixões não teria ido à final da Taça e o Vitória de Setúbal não teria vencido a Taça da Liga".

Esforço para surpreender: "Analisámos o Benfica no seu todo e o que identificámos uma equipa muito bem trabalhada, que tem de ter um grande treinador à frente, pelo que tem feito, independentemente de ser Bruno Lage ou outro, não é importante".

Armas do Rio Ave: "Acima de tudo, o jogo coletivo, fazer um jogo positivo. Para se conseguir uma vitória num campo destes, a equipa tem de ser extremamente competente e não pode ser uma equipa de espasmos, com um ou dois bons momentos. Tem de ser consistente quando temos a bola, numa identificação clara do que queremos fazer: queremos ter a bola. Vamos para todos os jogos com esse propósito. A nossa equipa está preparada, desde o início, para construir, criar oportunidades e fazer golos. É esse o nosso propósito na Luz. Agora, o adversário pode obrigar a fazer coisas diferentes, é um jogo de forças. Logo veremos o que vai acontecer no jogo".

Resposta da equipa à intensidade de jogos: "As nossas segundas partes foram sempre muito melhores do que as primeiras, desde o início. Isto também é um espasmo do calendário, não é uma regularidade. Nestas circunstâncias não se pode falar em adaptação. Ou seja, as equipas não se tornam mais competitivas se jogarem, de vez em quando, de três em três dias, mas se o fizerem regularmente, porque há competitividade interna, liberta mais espaço para que todos os jogadores joguem. Da nossa parte, por ser um espasmo, é uma situação atípica, que temos de gerir da melhor forma. Há jogadores que recuperam bem, outros menos bem. Vamos procurar entrar na máxima força relativa. O Benfica fará o mesmo. Não há grandes oscilações com as alterações que faz e isso é mérito total do treinador. Nós também, à escala. A diferença é que, para jogares no Benfica, tens de ser um jogador muitíssimo bom. Portanto, o Benfica terá 28 ou 29 jogadores todos muito bons. Evidentemente, isso é uma ligeira vantagem, mas, quando soar o apito do árbitro, dentro do campo, são onze contra onze e no final se verá quem tem melhores argumentos para vencer.