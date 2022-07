Miguel Nóbrega reforça defesa do Rio Ave

Central de 22 anos (ex-Benfica B) assinou contrato válido por três épocas, com opção por mais uma.

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a contratação de Miguel Nóbrega, defesa-central de 22 anos que jogava no Benfica B.

"Rio Ave FC e SL Benfica chegaram a acordo para a cedência do atleta, a título definitivo, tendo Miguel Nóbrega assinado contrato válido por três temporadas com o nosso clube, ficando o Rio Ave FC com a opção de o estender por mais uma época", informou o clube de Vila Conde no site oficial.

Natural do Funchal mas com grande parte da sua formação no emblema encarnado, Miguel Nóbrega teve já uma experiência no estrangeiro, em 2020/21, nos suíços do Grasshoppers, onde participou em 17 jogos.

Na época passada, o central de 1,89 metros que já representou as seleções de sub-16, sub-18 e sub-20, fez 23 jogos e dois golos na Liga SABSEG, ao serviço da equipa B do Benfica.

Miguel Nóbrega está já plenamente integrado nos trabalhos da formação rioavista.