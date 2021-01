Miguel Cardoso deixa garantia no regresso: "Vamos ganhar mais vezes"

No regresso ao emblema vila-condense, o técnico afirmou que "o atual momento não satisfaz"

O Rio Ave anunciou a contratação do treinador Miguel Cardoso, que regressa ao clube vila-condense três épocas depois.

O técnico, de 48 anos, que estava atualmente sem clube, assinou um contrato válido por época e meia, e assume o cargo que era ocupado de forma interina por Pedro Cunha, que, com a saída de Mário Silva, comandou a equipa em cinco jogos.

Miguel Cardoso, que esta tarde já conduziu o primeiro treino no estádio dos Arcos, preparando o jogo de segunda-feira com o FC Porto, regressa ao clube depois de, em 2017/18, ter levado a equipa vila-condense ao quinto lugar do campeonato.

Nas últimas épocas, o treinador teve experiências nos franceses do Nantes, no espanhóis do Celta de Vigo e, mais recentemente, nos gros do AEK.

Miguel Cardoso partilhou o "entusiasmo e satisfação" por regressar a um clube no qual disse ter sido "muito feliz, com momentos marcantes a nível desportivo e pessoal" e apontou que o facto de "conhecer bem o Rio Ave, assim como vários jogadores, vai ajudar a uma adaptação ainda mais rápida".

"Neste momento, é fundamental sabermos os caminhos que temos de percorrer a curto prazo. O Rio Ave tem de ser uma equipa ambiciosa, que projete sucesso e que tenha capacidade de fazer melhor. Com organização e uma atitude forte, vamos ganhar mais vezes. O atual momento não satisfaz ninguém, mas não podemos olhar para o passado", disse o treinador.

Miguel Cardoso acrescentou que depois de "uma paragem longa, mas escolhida", só um desafio do nível do Rio Ave o cativou a regressar aos bancos, perspetivando um "trabalho árduo, mas bonito" neste regresso ao estádio dos Arcos.

Já António Silva Campos, que enalteceu "o empenho, dedicação e trabalho" do treinador interino Pedro Cunha, confessou que, depois da derrota da última jornada, frente ao Santa Clara, a direção do clube "fez uma grande reflexão e decidiu arriscar mais um pouco".

"Temos bons jogadores, mas precisamos de uma boa equipa. Esperamos que isso aconteça com o Miguel Cardoso, um técnico que conhece bem o Rio Ave e assim como muitos dos atletas, que já mostrou competência num passado recente, onde conseguimos uma boa prestação que se enquadra com os nossos objetivos", disse o dirigente.

O Rio Ave ocupa, atualmente, o 10.º lugar do campeonato, com 15 pontos, mas, nas últimas nove jornadas da Liga, conseguiu apenas uma vitória.