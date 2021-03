Miguel Cardoso: "Jogo com o Benfica poderia ter tido outro desfecho..."

Treinador do Rio Ave fez a antevisão ao duelo de domingo com o Farense.

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, quer que sua equipa entre para ponta final da Liga NOS "numa posição mais tranquila" e, para tal, frisou a importância do duelo frente ao Farense, da 22.ª jornada, marcado para as 20h00 de domingo.

Os vila-condenses, que vêm de duas derrotas consecutivas, frente a Famalicão e Benfica, ocupam, à condição, o 12.º posto da classificação, com três pontos de vantagem para os lugares de descida, margem que o técnico quer aumentar.

"Acho que as equipas vão continuar a andar muito próximas [na tabela] entre si e não vejo os adversários a dar sinais de fraqueza. Temos de nos preocupar no que podemos fazer em cada jogo, para na ponta final estarmos numa situação mais confortável", disse Miguel Cardoso.

O treinador partilhou que o grupo "tem mostrado um grande foco para se estabilizar", mas vincou que só uma equipa "com atitude e jogar no limite" poderá ter sucesso no duelo com os algarvios.

"Vejo um Farense como uma equipa competitiva, que encara cada lance e momento de jogo com grande determinação. Compete-nos perceber em que plano queremos pôr o jogo e sermos capazes de o comandar. É fundamental impor ritmos, encontrar espaços, tirar a bola da pressão, e, depois, deixar o adversário a jogar como não gosta", analisou Miguel Cardoso.

O treinador dos vila-condenses confessou a desilusão do plantel pela derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz, na última jornada, considerando que pelo desempenho na primeira parte o jogo "poderia ter tido outro desfecho".

"Temos de manter uma grande no trabalho e na preparação individual e coletiva. A cada jogo que preparamos fico com consciência de igualdade de valor entre as equipas. Não espero adversários que se escondam a jogar em Vila do Conde, como o Rio Ave também não se esconderá em qualquer campo", garantiu.

Para este desafio com o Farense, Miguel Cardoso partilhou que os laterais Ivo Pinto e Fábio Coentrão, por lesão, ainda não podem dar o contributo à equipa, juntando-se a André Pereira, Jambor e Junio Rocha no boletim clínico.

Rafael Camacho, com um problema num joelho, ainda está em dúvida, mas, em sentido inverso, Nelson Monte, regressado de castigo, integrará as opções.

Antes do início do jogo deste domingo, e no âmbito do Dia da Mulher, que se assinala segunda-feira, o Rio Ave, com o apoio do Farense, vai ajudar a promover o movimento #NãoPartilhes, de sensibilização para redução de partilha de conteúdos íntimos nas redes sociais.