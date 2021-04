Miguel Cardoso: "A partir do momento em que ficámos com menos um, isso tornou-se claro"

Treinador do Rio Ave após o empate 1-1 com o Paços de Ferreira, na 29ª jornada da Liga NOS.

Equipa foi crescendo ao longo do jogo. Está satisfeito com isso ou não totalmente? "Não podemos ficar satisfeitos em função do resultado que se espelha no marcador. Depois do que se passou dentro do terreno de jogo, e tirando os minutos finais em que estávamos com menos uma unidade, justificaria obviamente que tivéssemos vencido o jogo. [o Rio Ave] Foi a equipa que tomou as rédeas do encontro e que procurou efetivamente correr atrás de algo que procurávamos e queríamos, que eram os três pontos e que eram importantes. Naturalmente estou satisfeito pelo que a equipa fez, não pelo que foi alcançado. Claro que um ponto é sempre melhor do que não pontuar, e a partir do momento em que ficámos com menos um jogador isso tornou-se claro na cabeça de toda a gente, mas não podemos estar satisfeitos, naturalmente."

Rio Ave diferente da primeira para a segunda parte? "Tem a ver com as energias que se vão gerando com o decorrer do jogo, não foi intenção. Objetivamente sabíamos que o Paços ia procurar muitas saídas rápidas para o contra ataque, explorar algum desequilíbrio nosso, no primeiro momento em que nos desequilibrámos, conseguiu, e ás esse tipo de lances gera instabilidade. Mas não foi uma primeira parte má, foi diferente, a equipa ligou-se aos propósitos, foi mais intensa, mais convicta. Não me parece que tenhamos feito um jogo na sua globalidade com dinâmicas ou objetivos diferentes, parece-me que fomos respondendo ao que o jogo pedia. Na primeira parte se tivéssemos tido atenção naquela situação, teríamos na mesma chegado com perigo à baliza na segunda parte e chegado ao golo."