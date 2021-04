Miguel Cardoso: a "grande lacuna" do Rio Ave e a confiança na manutenção

Miguel Cardoso considera "fundamental" uma vitória do Rio Ave em Portimão.

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, considerou esta sexta-feira que será "fundamental" para a estabilidade emocional da sua equipa uma vitória no jogo deste sábado, frente ao Portimonense, da 30.ª jornada da I Liga.

"Vencer seria fundamental porque nos daria um alento completamente diferente. Ter 30 ou 33 pontos no final desta jornada será algo distinto na estabilidade e abordagem emocional aos quatro jogos que ficam a faltar. Este é um jogo importante, mas temos condições para discutir todas as partidas e amealhar os pontos necessários", disse o técnico do Rio Ave

O conjunto vila-condense não vence há sete jornadas consecutivas, numa sequência que o atirou para a luta pela manutenção, que Miguel Cardoso acredita que será superada, mostrando confiança no desempenho global da equipa.

"Por aquilo que a equipa tem produzido acho que se justificaria termos mais um ou dois pontos. Isso tornaria o atual momento bem diferente. A grande lacuna tem sido a incapacidade de materializar em golos as oportunidades criadas. Temos de estar mais concentrados", analisou o treinador.

Sobre o adversário deste sábado, Miguel Cardoso falou de uma equipa "competitiva e com qualidade", garantindo uma atenção ao coletivo do Portimonense e não apenas ao seu ponta de lança Beto.

"Espero um Portimonense à imagem dos últimos jogos, e que faz mais jus ao seu real valor. Vamos olhar para todas as suas mais valias. Claro que temos de ter atenção às características individuais do seu avançado, mas também à forma como a bola chega até ele", partilhou o treinador do Rio Ave.

O técnico lamentou que no plantel vila-condense, e ao contrário de épocas anteriores, não haja um jogador "que sozinho faça tantos golos como o resto da equipa", mas mostrou-se confiante que nesta ponta final do campeonato a equipa estará mais estável em relação a alguns problemas físico que tem limitado atletas.

"A perda de um outro jogador tem-nos penalizado, mas acredito que vamos ter um Rio Ave forte até ao final. Temos sido competitivos, e mesmo quando não vencemos não fomos inferiores aos adversários. Pela necessidade de dar respostas e com alguns os atletas a recuperem o nível que precisamos, estamos confiantes que vamos atingir a tranquilidade", concluiu Miguel Cardoso.

Para este desafio, o técnico não pode contar com o castigado Ivo Pinto e com os lesionados Jambor, André Pereira e Júnio Rocha, mas tudo indica que terá à disposição Carlos Mané e Borevkovic que recuperaram de problemas físicos.

O Rio Ave, 15.º classificado com 30 pontos, joga este sábado no terreno do Portimonense, 11.º com 33, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.