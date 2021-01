Mercado em Vila do Conde: dois reforços iminentes para Miguel Cardoso

Defesa Sávio e avançado Maurides deverão ser confirmados como jogadores do Rio Ave.

O lateral-esquerdo Sávio vai ser reforço do Rio Ave, custando cerca de 380 mil euros e assinando um contrato válido por quatro temporadas, segundo avança a imprensa brasileira.

O defesa, de 25 anos, acabou de ajudar o América Mineiro a regressar à Série A do campeonato brasileiro, mas o seu passe pertence ao Ferroviária, clube onde se formou e com quem os vila-condenses negociaram. A confirmar-se este negócio, o plantel do Rio Ave passa a ter três soluções para o lado esquerdo da defesa, contando com Sávio, Fábio Coentrão e Pedro Amaral.

Em relação ao ponta de lança desejado, ganha força a possibilidade de Maurides (irmão de Maicon) ser contratado. O avançado brasileiro, de 26 anos, que está livre depois de ter rescindido com os coreanos do Anyang, já representou em Portugal Arouca e Belenenses.

À margem do mercado, e depois de ter substituído Pedro Cunha, o técnico Miguel Cardoso prepara-se para a estreia no comando dos vila-condenses, frente ao FC Porto, agendada para segunda-feira, no Estádio do Dragão.