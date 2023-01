"Mercado? É bom sinal, mas vou continuar a dar tudo pelo Rio Ave"

Perante o interesse de outros clubes, Guga não se desvia do compromisso de ajudar a equipa a fazer a melhor época possível. Médio é um dos alicerces e faz um balanço muito positivo da carreira do Rio Ave no campeonato, apontando como principal objetivo da temporada uma classificação entre os dez primeiros lugares.

Peça fundamental na subida do Rio Ave na época anterior e com peso preponderante no rendimento atual da equipa de Luís Freire, Guga não pensa, para já, em sair de Vila do Conde. Sabendo que vários clubes estão atentos ao seu desempenho e que, frequentemente, é apontado a outros emblemas, o médio prefere concentrar as atenções nos objetivos coletivos e individuais.

"Fico contente por o meu nome estar associado ao mercado, é bom sinal. Se posso garantir a minha continuidade no Rio Ave? Certezas não podemos dar no futebol, o que posso garantir é que, enquanto cá estiver, vou dar tudo pelo clube, tal como tenho feito até agora", disse o médio, à margem de uma visita do Rio Ave à Escola Básica de Vilar, em Vila do Conde, onde esteve também o extremo Fábio Ronaldo.

Guga fez um balanço do que tem sido o desempenho do Rio Ave, atual oitavo classificado da Liga Bwin, com 20 pontos em 15 jornadas, destacando o "trabalho coletivo" que permitiu à equipa sofrer apenas dois golos nas últimas seis partidas.

"Sabemos que estes resultados são fruto de muito trabalho e não é por termos 20 pontos que vamos olhar para cima, ou pensar que a época está feita. Ainda faltam muitos pontos, as equipas de baixo também estão a pontuar e queremos atingir o nosso objetivo, que é ficar entre os dez primeiros lugares, o mais rápido possível", enfatizou o jogador, considerando que o campeonato tem sido "muito competitivo e com jogos bastante difíceis."

"Tivemos um início de calendário um bocado difícil, com adversários fortes, mas conseguimos dar uma boa resposta. Temos estado muito bem a atacar e a defender; isso tem-nos dado algumas vitórias e empates fora", acrescentou o camisola seis, avisando que o duelo frente ao Paços de Ferreira, sábado, em casa, "será um dos jogos mais complicados da época." "É uma equipa que precisa de pontos, trocou agora de treinador outra vez, fez um ponto importante em casa e vai querer ganhar fora. Mas, nós queremos ganhar em casa", concluiu, confiante, um dos capitães do conjunto vila-condense.