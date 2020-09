"Matheus Reis e o interesse do FC Porto? Qualquer jogador vai dar o seu máximo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O adjunto do Rio Ave, Augusto Gama, esteve na conferência de imprensa de antevisão do Besiktas-Rio Ave, partida da terceira pré-eliminatória da Liga Europa agendada para esta quinta-feira.

O jogo com o Besiktas: "É um desafio grande para o Rio Ave. Gostamos de andar na Liga Europa e, por isso, já não somos inexperientes nestas andanças. Vamos defrontar um adversário com valor, mas é com muita ambição que vamos para o jogo, para ganhar".

A pandemia retira apoio aos jogadores do Besiktas: "Todos nós gostamos de jogar com público nas bancadas e o Besiktas gostaria de ter esse apoio. Mas não sei será uma vantagem para nós por ser um jogo a eliminar, com características de final. O Besiktas é uma das equipas mais fortes na Turquia".

O cansaço influencia: "Penso que não. Temos gerido bem esse aspeto e a verdade é que a equipa tem mostrado estar bem nas segundas partes, sempre em busca do melhor resultado. É sinal de que estamos a desenvolver um bom trabalho".

Matheus Reis e o interesse do FC Porto: "Não quero falar sobre esse tema, porque não estou à vontade para falar sobre isso. Qualquer jogador vai entrar em campo para dar o seu máximo".

A ausência de Gelson Dala: "É um jogador de imensa qualidade, mas o Rio Ave tem um plantel formado por jogadores de excelente qualidade. Temos jogadores para o substituir. Quem estiver em campo, vai dar o melhor em prol da equipa. É disso que esperamos".