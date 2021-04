"Marítimo? Não olhamos para este jogo de forma especial"

Declarações de Rui Santos, adjunto do Rio Ave, sobre o próximo jogo do campeonato.

O treinador-adjunto do Rio Ave Rui Santos disse que o jogo de quarta-feira, frente ao Marítimo, da 28.ª jornada da Liga NOS, não é especial para as ambições da equipa vila-condense na prova.

Os vila-condenses não vencem há cinco jornadas consecutivas (uma derrota e quatro empates), e o técnico, que foi hoje o porta-voz do grupo, uma vez que o treinador principal Miguel Cardoso ainda tem de cumprir suspensão, vincou que "todos os jogos são importantes", não particularizado o facto de os madeirenses também estarem ainda estarem na luta pela permanência na Liga.

"Não olhamos para este jogo de forma especial, sabemos que nos últimos jogos tivemos uma derrota e quatro empates, mas neste campeonato as equipas são muito iguais e estão separadas por uma diferença pontual muito ténue. Temos de tentar pontuar em todos os jogos e para este jogo com o Marítimo temos foco na vitória", disse Rui Santos.

O técnico do conjunto da foz do Ave reconheceu que há diferenças no adversário, com a recente entrada do novo treinador Julio Velázquez, mas garantiu que a sua equipa está preparada para este desafio, apesar de o ter preparado em apenas três dias.

"Cada treinador tem o seu cunho pessoal. Mas delineámos a nossa estratégia de jogo e estamos preparados para os cenários que o Marítimo nos possa apresentar, joguem eles com um, dois ou três avançados. O mais importante é focarmo-nos em nós e na nossa forma de jogar", vincou.

Os vila-condenses terão de reajustar a estratégia, uma vez que não podem contar com Gelson Dala, Filipe Augusto e Pedro Amaral, todos castigados, mas Rui Santos garante que no grupo "todos são titulares".

"Estou convencido que vamos apresentar um onze com uma grande atitude e bom comportamento tático, tal como aconteceu, recentemente, frente ao Sporting de Braga e ao Boavista. Queremos entrar para este jogo com as mesmas dinâmicas, atitude e foco em vencer", analisou o treinador.

Além do trio de castigados, também os lesionados André Pereira, Júnio Rocha, Jambor e Rafael Camacho não podem dar o contributo à equipa.

O Rio Ave, 13.º classificado com 29 pontos, joga esta quarta-feira no terreno do Marítimo, 16.º, com 24, numa partida agendada para as 17:00, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.