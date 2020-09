Mário Silva tenta igualar Pedro Martins

Capucho falhou na estreia europeia, José Gomes também ficou pelo caminho, mas há um exemplo a inspirar o novo técnico

Na estreia como treinador no escalão principal, Mário Silva inicia a sua aventura em Vila do Conde com um desafio na Liga Europa, frente aos bósnios do Borac, jogo relativo à segunda pré-eliminatória, na próxima quinta-feira, para tentar avançar e, pelo menos, igualar o feito alcançado pelo técnico Pedro Martins, em 2014/2015, quando atingiu a fase de grupos.

Caso o Rio Ave ultrapasse esta ronda, terá de eliminar de seguida os turcos do Besiktas e ainda passar o play-off, mas basta que consiga seguir em frente contra o Borac para fazer melhor do que seus antecessores.

Recorde-se que, em 2016/2017, sob o comando de Nuno Capucho, então também estreante no escalão principal, os vila-condenses foram eliminados à primeira pelos checos do Slávia de Praga, o mesmo acontecendo em 2018/2019, com o treinador José Gomes, frente aos polacos do Jagiellonia, ao contrário do que sucedeu na primeira participação europeia com Pedro Martins, altura em que o Rio Ave eliminou duas equipas suecas - Gotemburgo e Eflsborg, jogando depois a fase de grupos.

Não Perca Futebol Nacional Personalidades da política e do futebol pedem público nos estádios O JOGO ouviu onze figuras da política e do futebol que reiteram a ânsia de ver os fãs no estádio. Ainda assim, a maioria não atribui ao Governo má-fé pela decisão. Apoio de Costa a Vieira é tolerado

Para esta quarta participação do Rio Ave na Liga Europa, sendo que todas aconteceram nas últimas sete temporadas, Mário Silva pode não ter experiência a este nível como treinador nas provas da UEFA, mas tem no currículo um resultado extraordinário ao serviço do FC Porto, na época de 2018/2019, vencendo a UEFA Youth League com os jovens dragões, à qual junta os anos de vivência como jogador nestas competições internacionais de elevada exigência.

Com uma equipa que manteve a base da temporada passada, apesar de ter perdido, entre outros, Al Musrati, Nuno Santos e Taremi, jogadores importantes no quinto lugar conquistado, o Rio Ave vai procurar afirmar-se na Europa, assim como o seu novo treinador.