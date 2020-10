Declarações do treinador do Rio Ave após a primeira vitória no campeonato.

O jogo: "A justiça das vitórias, dos empates ou das derrotas está sempre no resultado final, como é lógico. Às vezes, merecida ou menos merecida, isso pode ser discutível. É uma vitória que procurávamos há algum tempo e que merecíamos há algum tempo e que surgiu só neste momento. Salientar a grande competitividade que nos deu o Farense, num jogo difícil, num campo difícil, contra uma equipa forte. O campeonato este ano está muito competitivo, com equipas equilibradas, bons jogadores e bons treinadores, o que torna tudo mais difícil para todas as equipas"

Pontos: "Depois de tudo o que passámos nestes dois meios e meio, acho que merecíamos uma vitória. Não foi uma exibição que a mim, pessoalmente, me agradasse, não fizemos um jogo com a qualidade que desejamos, mas hoje o mais importante era ganhar o jogo e somar os três pontos".

Fábio Coentrão: "Estamos satisfeitos com o rendimento do Fábio e de todos os jogadores. Nalguns momentos, soubemos também jogar e em todos os momentos soubemos defender e saber sofrer. Acreditem que não é fácil jogar contra o Farense e acho que todos os jogadores estiveram a um nível que me agrada e acho que o triunfo é merecido".

Lance no primeiro minuto: "Sinceramente, ainda não vi as imagens. No momento, no campo, pareceu-me um choque. Não tenho opinião concreta sem ver as imagens, mas se o árbitro estava por perto e assinalou, temos de acreditar."