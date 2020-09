Mário Silva após a vitória do Rio Ave: "Milan? Os nomes não nos assustam"

Em clima de festa, Mário Silva contou ter sido um "prazer" apreciar o futebol de "qualidade" da equipa. O presidente António Silva Campos deu conta de um Rio Ave cada vez mais valorizado

Mário Silva soma e segue na Liga Europa ao comando do Rio Ave. Encantado com a vitória sobre o Besiktas, o treinador felicitou os jogadores. "Estou muito feliz por eles. Foram 120 minutos de muita luta e sacrifício. Eles foram os grandes obreiros desta vitória e mereceram este momento histórico. Deu-me prazer vê-los jogar com aquela qualidade. Os adeptos e todos os portugueses devem estar orgulhosos deles", referiu, garantindo estar mais preocupado, para já, com o V. Guimarães do que com o Milan, o próximo adversário na UEFA.

"Agora vem aí o V. Guimarães e só ganhámos um jogo. Devemos celebrar hoje, mas amanhã já devemos estar virados para o jogo do campeonato. O Milan vem depois e será mais um prémio para os jogadores desfrutarem. Os nomes não nos assustam", assinalou.

Já António da Silva Campos, o presidente do Rio Ave, revelou ter tido uma conversa especial com o grupo antes do jogo. "Disse-lhes que estávamos aqui por mérito e não por sorte", referiu, certo de que a exposição da Liga Europa é uma importante montra. "Precisamos de rentabilizar os jogadores para suportarmos os nossos orçamentos. Vai ser muito difícil manter o Matheus Reis", juntou.