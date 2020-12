Mário Silva acertou saída do comando técnico do Rio Ave

Treinador e direção reuniram-se na terça-feira e chegaram a um acordo para cessarem a ligação.

Fim de linha para Mário Silva no Rio Ave. Durante a tarde de terça-feira, ao que O JOGO apurou, houve uma série de reuniões, que culminaram num acordo para a rescisão do contrato do treinador que hoje já não dirige o treino.

Após a derrota caseira com o Marítimo, por 1-3, numa partida em que os vila-condenses até saíram a vencer para o intervalo, o treinador afirmou que sentia ter ainda condições para continuar, mas também disse que "nunca seria parte do problema" em relação ao futuro da equipa, abrindo, dessa forma, a porta de saída. A falta de resultados e de boas exibições ajudaram a aumentar o descontentamento da cúpula diretiva e da massa associativa, algo que, nesta altura de pandemia e sem adeptos no estádios, apenas é mais visível nas redes sociais, sendo também evidente o desconforto dos jogadores com o atual momento.

Neste cenário, e atendendo às aspirações europeias do Rio Ave, assumidas abertamente pelo presidente António da Silva Campos na sua recente reeleição, era expectável que a equipa tivesse melhores performances. Na sua estreia como técnico na I Liga, Mário Silva não foi feliz na liderança da formação de Vila do Conde, somando cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas em todas as competições.

A equipa até teve um bom comportamento na Liga Europa, eliminando os bósnios do Borac e os turcos do Besiktas e sendo apenas eliminada pelos italianos do Milan, no desempate por grandes penalidades, e está apurada para os oitavos de final da Taça de Portugal, mas está muito aquém das expectativas em relação ao campeonato. A solução encontrada foi a saída do treinador, neste regresso a Portugal, depois de uma experiência no Almería.