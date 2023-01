Luís Freire, treinador do Rio Ave: "Somos competitivos e uma equipa nada fácil de bater"

Luís Freire garante Rio Ave "mais forte" para encarar segunda volta do campeonato

O treinador do Rio Ave garantiu que a sua equipa "está mais forte" para encarar a segunda volta do campeonato, esperando demonstrá-lo no jogo deste domingo, frente ao Vizela, na jornada 18 da I Liga.

"As duas equipas mudaram bastante [desde o início do campeonato] e acredito que tanto o Rio Ave como o Vizela são mais fortes. Somos competitivos e um conjunto nada fácil de bater, pelo que vamos a Vizela com a personalidade e atitude habitual com o intuído de vencer o jogo", disse Luís Freire.

Os vila-condenses começaram a competição com uma derrota na receção aos vizelenses, mas desde então têm vindo a recuperar na tabela classificativa, embora sem vitórias nos últimos jogos.

"A equipa percebeu a força de sermos equilibrados nos golos sofridos e marcados. Se não sofrermos estaremos mais perto de vencer", analisou o treinador do Rio Ave.

Luís Freire reconheceu que nesta deslocação a Vizela vai encontrar um adversário "que a jogar em casa é muito intenso e forte nas transições", mas acredita que a sua equipa "vai dar uma boa resposta", mesmo admitindo possíveis alterações no 'onze'.

Para esta partida, o técnico continua sem poder usar os lesionados Joca e Lucas Flores.

O Rio Ave, 10.º classificado com 21 pontos, joga no domingo no estadio do Vizela, nono, também com 21, numa partida agendada para as 15h30, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação de Braga.