Luís Freire teve um ano de sonho no Rio Ave

2022 termina com subida de divisão e título de campeão da II Liga. No regresso à I Liga, o clube segue no oitavo lugar da tabela. O Rio Ave superou Casa Pia e Chaves na luta pelo troféu da II Liga e também chegou aos "quartos" da Taça de Portugal. Esta época não começou bem, mas cedo recuperou terreno.

Sob o comando técnico de Luís Freire, o ano de 2022 foi de excelência para o Rio Ave, tendo em conta que foram atingidos praticamente todos os objetivos desportivos estabelecidos pelo clube.

O destaque vai, obviamente, para a campanha realizada na temporada passada, que culminou com a subida de divisão e o título de campeão nacional da II Liga, continuando muito positivo o desempenho no regresso ao escalão principal. Ao fim de 14 jornadas, o emblema da caravela já leva 19 pontos somados, fruto de cinco vitórias e quatro empates, estando nesta altura no oitavo lugar, ainda que à condição por ter mais um jogo realizado do que outros concorrentes.

"Foi um ano bom para o Rio Ave, para jogadores, treinadores, staff, todos os departamentos do clube, Direção e adeptos. Foi um ano de subida de divisão e de título da II Liga, além de termos 19 pontos na I Liga antes do Natal", relembrou Luís Freire, em jeito de rescaldo de 2022, perspetivando, por outro lado, as 20 jornadas que restam disputar, nas quais "há muito por conquistar". "Temos de manter o foco no sítio certo e jogar sempre o próximo encontro para ganhar, o que é fundamental para o nosso trabalho", sublinhou o treinador rioavista já com o compromisso da 14.ª jornada fechado.

No seu reinado à frente da caravela, contando com todas as competições, Luís Freire alcançou números muito interessantes, disputando 61 jogos, com 32 vitórias e 14 empates alcançados num percurso com 15 derrotas e com um saldo de 88 golos marcados e 64 sofridos.