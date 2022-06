Luís Freire: "Temos a missão de fazer um campeonato tranquilo"

Declarações do treinador do Rio Ave no dia do regresso ao trabalho.

O Rio Ave, ainda sem reforços, iniciou esta segunda-feira a preparação do seu regresso à I Liga, elegendo a "estabilidade" como a palavra-chave para abordar a nova temporada.

Depois de ter competido a época passada no segundo escalão, interrompendo um ciclo de 13 anos consecutivos na I Liga, o conjunto vila-condense quer voltar a cimentar-se no patamar maior do futebol nacional e apostou na base do grupo de 2021/22 para conseguir esse objetivo.

"Temos a missão de fazer um campeonato tranquilo. Fomos campeões da II Liga e temos jogadores de qualidade para encarar este novo desafio. Não vão ficar todos, mas queremos manter os alicerces da equipa", disse o técnico Luís Freire.

O treinador, que orientou o conjunto da foz do Ave à subida de divisão, e recentemente renovou contrato por mais duas temporadas, quer uma equipa "com identidade forte, que valorize o clube e os jogadores", esperando mostrar "o futebol positivo que o Rio Ave habituou os adeptos". "O campeonato é o nosso principal objetivo, mas também queremos deixar uma boa imagem nas taças, como tem sido tradição neste clube. O planeamento será feito para que a equipa se apresente bem em todos os momentos", completou Luís Freire.

O plantel iniciou os trabalhos ainda sem reforços, mas o treinador garante que os "alvos" já estão identificados. "Desde que acabou a época passada que estamos a trabalhar para identificar jogadores que possam acrescentar qualidade e capacidade. Vários já estão sinalizados, mas sabemos que o mercado será longo. O importante é estarmos prontos e organizados quando a competição começar", disse Luís Freire.

No lote de jogadores que hoje cumpriu o primeiro treino, destaque para presença do médio João Graça, que renovou contrato por mais duas temporadas.

O primeiro ensaio da pré-temporada do Rio Ave acontece já em 2 de julho, num jogo-treino com uma seleção de jogadores do campeonato de futebol popular de Vila do Conde, seguindo-se embates com o Braga B (9 julho), Tondela (9 julho), Paços de Ferreira (16 julho), Feirense (16 julho), Santa Clara (23 julho) e com o Académica de Viseu (30 de julho), que será o jogo de apresentação.

Plantel provisório do Rio Ave para 2022/23:

- Guarda-redes: Jhonatan, Léo Vieira e Magrão.

- Defesas: Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Costinha, Renato Pantalon e Nuno Namora.

- Médios: Guga, Amine, Vítor Gomes e João Graça.

- Avançados: Fabrice Olinga, André Pereira, Zé Manuel, Aziz, Ukra e Fábio Ronaldo.

Treinador: Luís Freire.