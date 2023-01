Luís Freire supera marca de Carvalhal no Rio Ave de 2019/20

Atual treinador tem conseguido bons resultados e ostenta um registo melhor do que em 2019/20.

Ao fim de 15 jornadas, o desempenho do Rio Ave supera a marca da equipa que conseguiu o quinto lugar e a melhor época de sempre a nível pontual, sob o comando de Carlos Carvalhal, em 2019/20. Naquela temporada, a formação de Carvalhal, tal como a de agora, alcançou o nono lugar, mas com 19 pontos, menos um do que na campanha atual, tendo, depois, terminado o campeonato com 55 pontos, atrás de FC Porto, Benfica, Braga e Sporting, por esta ordem.

Refira-se que, em 1981/82, com Félix Mourinho, altura em que a equipa vila-condense também terminou no quinto posto, e contando que a vitória valia dois pontos numa prova com 16 equipas, o Rio Ave era quarto classificado após 15 jornadas, fruto de sete vitórias, cinco empates e três derrotas. Ainda assim, o desempenho com Luís Freire tem sido de excelência e o plano é dar seguimento à onda positiva de resultados na receção ao Paços de Ferreira, amanhã.